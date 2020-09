Endring i type drukningsulykker i sommer – stor økning i badeulykker

nyheter

Bare i august har det omkommet 12 personer i drukningsulykker i landet i følge Redningsselskapets statistikk. Dette forteller de i en pressmelding.

Til tross for at været og reiserådene har ført til en rekordsommer for båt, har antallet båtrelaterte drukningsulykker sunket til halvparten av fjorårets tall, fra 16 til 8. Samtlige av de som omkom i fritidsbåt i sommer var menn over 40 år.

Denne sommeren har antallet som drukner etter å ha falt i vann fra sjø eller land tredoblet, fra 6 til 18.

– Totalt sett har det vært flere drukningsdødsfall i elver og innsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, sier Tanja Krangnes, leder for fagfelt drukning i Redningsselskapet.

I sommer har over en fjerdedel av druknignsulykkene oppstått i forbindelse med bading. Av disse ti var syv av de under 25 år, én i 50-årene og to i 70-årene.

– Også i sommer ser vi at barn og unge er mest utsatt for å drukne under bading. For at ingen barn skal drukne i Norge, er det viktig at kommunene og skolene sørger for at lærerne har riktig kompetanse og nok tid til å oppfylle de nye kompetansemålene for svømmeopplæring, sier Krangnes.

I læreplanen for kroppsøving vektlegges det at barna skal lære å ferdes trygt rundt vann. Svømming, selvberging og livredning skal læres både innendørs og ute, der de aller fleste ulykkene skjer.

– Dette er livsviktig og livslang læring som dessuten legger grunnlag for vannglede og gode opplevelser gjennom hele livet, sier Krangnes.