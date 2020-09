Vegvesenet tilbyr nye tjenester

nyheter

Statens vegvesen er klar med nye selvbetjeningsløsninger. Det opplyser de selv i en pressemelding.

Inne på dine egne sider hos vegvesenet, kan du søke og finne opplysninger om kjøretøy og eiere, uten at det koster penger.

– Med de to nye tjenestene Finn kjøretøyets eier og Sjekk andres kjøretøy, kan du nå finne kjøretøyinformasjon for et gitt kjøretøy, og også se hvilke kjøretøy en privatperson eller bedrift eier, uten at det koster deg noe. Så irriterer du deg over en feilparkert bil kan du nå bare logge deg inn via Din side og raskt finne ut hvem du skal kontakte, sier Jeanette Rognstad Munkelien Nordan, rådgiver i Statens vegvesen.

De nye tjenestene lar publikum også se hvem som eventuelt er medeier eller leasingtaker av bilen. I tillegg kan man se kjøretøyets kilometerstand. Ifølge vegvesenet skal det i løpet av høsten også bli mulig å få opp hele eierhistorikken på ethvert kjøretøy.