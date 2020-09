Fylkesråd om Moria-krisen: - Vi i nord er klare til å hjelpe folk på flukt

nyheter

ITROMSØ: Norske myndigheter gjorde onsdag klart at de vil hente 50 personer fra flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hella, etter at store deler av leiren brant opp. Rohde mener at dette antallet er langt fra godt nok.

– Vi i nord er klare til å hjelpe folk på flukt, som nå har mistet sitt provisoriske hjem i den katastrofale brannen i flyktningleiren. Kommunene i Troms og Finnmark kan bosette 400 Moria-flyktninger om de bare får lov, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) i en pressemelding.

Et svakt svar

Situasjonen i Moria har vært kjent lenge, og Rohde mener regjeringen har tatt seg uansvarlig god tid mens situasjonen har forverret seg.

– Når katastrofen er et faktum, er dessverre svaret alt for svakt. Regjeringen gjør for altfor lite, altfor for sent. Det er skuffende og da må vi vise at vi vil trå til.

Flere nye branner i Moria-leiren Det brøt ut flere nye branner i Moria-leiren på Lesvos onsdag kveld, noe som igjen fikk gjenværende asylsøkere til å strømme ut av leiren.

– Forbilledlig

Tromsø-ordfører meldte onsdag kveld at Tromsø kommune alene ønsket å ta imot de 50 personene som regjeringen vil hente til Norge.

– Det er forbilledlig. Mange andre kommuner i Troms og Finnmark er også i stand til å bosette flyktninger fra Moria, og jeg er sikker på at de vil stille opp. Medmennesker i Moria trenger hjelp og vi trenger «folk i husan». De som kommer hit vil være ønsket, sier Rohde.