Aurora Spirit ønsker å selge suvenirflasker: – Det handler ikke om å kunne selge alkohol

På Aurora Spirit livnærer de seg ikke bare på salg av alkohol, de driver også innenfor turisme, hvor guidede destilleri-turer på verdens nordligste whisky-destilleri er hovedattraksjonen.

Ulike regler

Stedet har skjenkebevilgning og en velfylt bar, hvor de også serverer av egne produkter, men om gjestene ønsker å kjøpe med seg en liten suvenirflaske for å minnes opplevelsen må de minimum én mil for å komme til nærmeste Vinmonopol. Aurora Spirit har nemlig ikke lov å selge egne produkter, utenom direkte servering, etter norsk lov. Dette reagerer blant annet daglig leder i Aurora Spirit, Tor Petter Christensen, på.

– Små øl- og ciderprodusenter i Norge kan fint selge direkte til kunden der det lages, men den muligheten har ikke vi.

Christensen er tydelig på at dette ikke er et ønske om å selge store flasker utenfor Vinmonopolet.

– Det handler ikke om å kunne selge alkohol, det handler om å kunne selge suvenirer for de som har vært på en guidet tur her på destilleriet. Da gjør man slik at kun de som har vært på guidet tur har mulighet til å kjøpe.

Christensen mener at det ikke er så mye som må til, og at salget fint kan reguleres som annet alkoholsalg i Norge.

– Det er ingen problem å gjøre dette under Vinmonopolets systemer og avgifter.

– Rigid og byråkratisk

Han får her støtte fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) som på onsdag var på besøk på destilleriet.

– På lik linje med at småprodusenter som man har på ulike gårdsbruk får lov å selge små suvenirflasker, så burde det også gjelde for Aurora Spirit som driver med besøksgrupper og omvisning.

Når hun var på destilleriet på onsdag sendte hun bilde av det til sine venner på Snapchat, og fikk umiddelbart spørsmål på om hun kunne kjøpe med noe fra destilleriet.

– De trodde det var lov. Det er en rigid og byråkratisk ordning som gjør at de ikke får selge.

Borch er tydelig på dette er noe hun ønsker å ta tak i.

– Jeg vil prøve å formulere et forslag som treffer de, og ønsker å fremme det i Stortinget i løpet av høsten. Dette blir gjort i samarbeid med både Tor Petter (Christensen) og Dan Håvard (Johnsen).

Hun har vært tydelig på at dette er noe som har vært viktig for Lyngen-ordføreren.

– Det har vært en viktig sak fra hans side, og når en av våre ordførere løfter noe til oss som sitter på Stortinget, så er det min jobb å løfte dette.