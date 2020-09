nyheter

Troms Politidistrikt melder natt til lørdag på Twitter om to personer i Abojævri i Kvænangen som reddet seg ut av et brennende telt.

De to teltboerne skal ikke ha blitt skadet, og kom seg ut av teltet på egenhånd, og har i etterkant blitt tatt vare på av nærliggende teltboere. Helsevesenet skal ha sendt en ambulanse til stedet for å gjøre en velferdssjekk, for sikkerhets skyld,

Teltet beskrives som totalt nedbrent.