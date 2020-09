Har du lagt merke til denne soppen? Ikke spis den

nyheter

– Hva søren er det for en sopp, tenkte jeg. På soppappen sto det at den ikke var spiselig, men ikke noe mer. Jeg la det derfor ut på Facebook og spurte om noen visste hva i all verden navnet på soppen var.





Noen svarte at dette var den giftige soppen giftslørsopp, og da Johansen googlet navnet fikk hun opp noe som var prikk likt det hun hadde sett ved skogsveien.

– Det sto at giftig slørsopp ikke forekom lenger nord enn Trøndelag, og at det var en svært giftig sopp. Jeg tenkte at hvis det er giftig sopp i Tromsø som vi ikke vet om, så er jo ikke det bra.

Ikke giftig, men ikke mat

Johansen tok kontakt med iTromsø, som igjen tok kontakt med Bjørn-Leif Paulsen i Tromsø soppforening. Etter en kort titt på soppen kunne han fortelle at det ikke var en giftslørsopp, men at han ikke visste navnet på denne. Vi ble derfor sendt videre til Tromsø Museum, som sendte bildene videre til mykologene Katrine Bendiksen ved UiO og Teppo Rämä ved UiT.

– De har kommet fram til at dette er en blåbelteslørsopp, sier Heini Emilia Rämä.

– Blåbelteslørsopp er en helt vanlig sopp og finnes over hele Norge. Den er imidlertid ikke en matsopp.

– Men den ligner veldig på den giftige. Hvordan vet man forskjellen?

– Det er vanlig at flere arter ligner veldig på hverandre, og iblant er det slik at man ikke kan være hundre prosent sikker før man har sett på soppen i mikroskop.

Aldri spis sopp du ikke kjenner

Blåbeltesoppen er den snille søstera til giftslørsoppen. Den er ikke giftig, men den er likevel ikke spiselig.

– I Norge har vi en normliste over hvilke sopper som er matsopper, og hvilke som ikke er det. Bare fordi noe ikke er giftig, betyr ikke at det er spiselig.

På normlisten på soppognyttevekster.no står vi har liten kunnskap om eventuelle toksiner i de fleste arter i slekten som blåbelteslørsoppen tilhører.

– Jeg kan ikke få understreket nok: Aldri spis sopp som du ikke kjenner. Og man kan ikke være hundre prosent sikker ved kun bilde av en sopp, og derfor kan det være lurt å ta med soppen til museet på søndager. Der står Tromsø soppforening og har soppkontroll hver søndag i høst.