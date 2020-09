En grå og regnfull uke i vente

nyheter

– Det er ikke så mye som skjer de første dagene. Både i dag og i morgen blir det stort sett skyet, med skiftende bris og litt regnbyger, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, Ola Bakke Aashamar.

Lavtrykk gir nedbør

Onsdag fortsetter med samme værtype for nordtromsingene, ifølge han.

– Men det blir kanskje litt mindre nedbør.

Torsdag og fredag vil et lavtrykk igjen sørge for mye nedbør over regionen. Da vil vinden også ta seg opp, til frisk bris fra nordvest.

– Nedbøren varer egentlig gjennom lørdag og søndag også. Akkurat hvor lavtrykkene treffer er litt usikkert, men det som er sikkert er at det blir fuktig, sier han.

Ti varmegrader

Ifølge Aashamar blir det også høstlige temperaturer denne uka, med rundt ti usle varmegrader. Om natta kan temperaturen komme ned i rundt fem grader.

– Noe av nedbøren til helga kan nok komme som snø, men da skal man ganske langt opp i fjellet, beroliger han.