Fjerner hele b-ferga

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen (Sp), bekrefter at de har fått forslag om å fjerne b-ferga over Lyngen som et fylkeskommunalt sparetiltak.

B-ferga er en ekstra ferge som går i rute på Lyngenfjorden i de mest hektiske sommermånedene.

–Det vi ser er en fylkeskommune i full, økonomisk krise. Det kommer svært tydelig til uttrykk i dette forslaget, sier Johnsen, som mener fergekommunene må innkalles til et felles møte.

– Fylket drives her fra skanse til skanse. Vi må møtes og gå gjennom fergedrifta.

Han er derimot ikke villig til å kritisere etableringen av helårsferga mellom Botnhamn og Brensholmen i Senja og Tromsø.

– Nei, det får du meg ikke til. Jeg unner turistnæringa og befolkninga på Nord-Senja den ruta all positiv utvikling.

Hvorvidt det er mulig å redde fergetilbudene, er Johnsen usikker på.

– Jeg vil ikke ta noe for gitt. Dette er en omfattende sak, og den vil bli krevende. Det er i alle fall helt sikkert.