nyheter

Politiet meldte like før klokken 5 fredag morgen om en lastebil som har kjørt av veien.

Uhellet skjedde på E6 ved Nordstraumen i Kvænangen.

– To menn i lastebilen. Ikke personskade, skriver politiet på Twitter.

En lyktestolpe knakk i utforkjøringen, og har medført brudd på en fiberlinje.

E6 er per nå åpen for trafikk. Lastebilen vil bli berget på et senere tidspunkt, melder politiet.