Ungdom deltar på prøvefisking i Reisaelva: – Det har vært fint å lære mer om laks

Hvert år må Reisa Elvelag gjennomføre prøvefisking i elva for å se etter oppdrettslaks. I år deltar også ungdom med valgfaget «Friluftsliv» fra Storslett skole på prøvefiskingen, som en del av prosjektet «Reisaelva og de unges interesse for villaksen».

Dette er prosjektets andre del, av tre totalt, hvor det har vært gratis laksefiskekurs tidligere i år.

Laksefiskekurs for ungdom i Reisaelva På torsdag var det kurs for ungdom som ønsker å lære å fiske laks i Reisaelva.

Over prøvefiskets løpetid vil det delta over 30 elever, for å sjekke bestanden i elva.

– Vi har fått litt ørret, men det har ikke kommet en eneste laks hittil, sier Karl-Petter Johansen som leder prosjektet.

Også når Framtid i Nord var innom fikk de en ørret på kroken, men den var full av lus.

Blant kursdeltakerne var Hedda (14) og Frida (14), som aldri før hadde fisket i Reisaelva.

– Det har vært fint å lære mer om laks, men det er synd at vi aldri får fisk, ler Hedda.

Frida fikk virkelig kjenne på en høstkald Reisaelv når hun falt i vannet tidligere på dagen.

– Jeg skulle bare løsne kroken, så falt jeg i elva. Det var veldig kaldt, men jeg kom meg opp selv, sier Frida.

De er ikke helt sikre på om de ønsker å starte med laksefisking i elva ennå.

– Det tar så lang tid å få noe, men det er ganske gøy, sier de.