Din egen amerikanske «diner»

«Hash browns» er amerikanernes versjon av røstipotet, altså revet potet. Framgangsmåten er enkel og grei uansett hvilket navn vi bruker på retten: Potetstrimler tilsettes litt smeltet smør og salt før man former små kaker. Potetkakene stekes sprø på begge sider på en flatgrill eller i en stekepanne.

Ofte blir det tilsatt en ekstra ingrediens for å binde potetene sammen – typisk egg eller litt potetmel. Jeg synes ikke det er nødvendig. Både smaken og konsistensen på denne retten blir best om man ikke klusser for mye. Estetikken lider kanskje litt, men smak trumfer estetikk alle dager i uken – spør du meg.

Dette potetgarnityret får meg alltid til å tenke på amerikanske diners. Der består frokosten av hash browns, eggerøre, bacon i store mengder, bakte bønner og, som om ikke dette var nok, noen pannekaker med lønnesirup på siden. Herligheten inntar du i en bås kledd med imitert skinn, og den serveres av en dame med navnet sitt sydd inn i brystlommen på forkleet eller kjolen – akkurat som på film.

Hash browns, eller røstipoteter, er utrolig godt i mange andre sammenhenger også. Det passer som tilbehør til et utall middagsretter, men kan også innta hovedrollen – som i denne oppskriften. Prøv å toppe røstipotetene med alt fra posjerte egg til røket laks, svensk «gubbrøra», sild, pastrami eller andre godsaker. Det aller meste kan fungere godt her, ikke minst om det er litt fett og salt.

Når det kommer til kantareller, er jeg en smule ekstrem hva angår steking. Utgangspunktet er sylferske, gule, norske kantareller som bare trenger en liten puss med en pensel for å bli rene – og ikke de uttørkede, importerte kantarellene som selges for en liten formue i dagligvarebutikken. De nyplukkede har allerede mye væske i seg, og denne væsken er halve moroa. Hvis de stekes så hardt at de får brun stekeskorpe, mister man altfor mye av den gode soppkraften.

Mitt tips er å legge den sylferske soppen sammen med noen dråper vann i en skikkelig varm panne. Slik tvinger man soppen til å begynne å slippe væske. Når væsken er kommet ned i tre-fire spiseskjeer, skal det tilsettes rikelige mengder med smør, som røres inn til man har en emulgert, tykk kantarellsaus. Når denne sausen omslutter soppene, blir de enda mer smaksintense, bløte, salte, fete – og ufattelig gode!