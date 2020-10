Skal du ut å kjøre?

nyheter

Det er en del veiarbeid på veinettet gjennom regionen, både langs E6, E8 og på flere fylkesveier. Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Dette kan medføre ventetid og redusert fremkommelighet for bilistene.

Inntil 30 minutter ventetid

På E6 er det veiarbeid mellom Olderdalen og Rotund i Nordreisa kommune, samt mellom Mettevollen og Sørstraumen i Kvænangen. I Nordreisa kan bilistene måtte vente i 15 minutter på å få passere, mens i Kvænangen kan det gå inntil 30 minutter.

Arbeidet i Nordreisa ventes å pågå helt fram til 20.oktober klokken 23.00. I Kvænangen pågår arbeidet mandag til lørdag fra 07.00 til 18.00. Lørdag er siste dag det er ventet arbeid her.

Lysregulering mot finskegrensa

På E8 gjennom Perskogen, på strekningen Skibotn - Galggojavri, er det ventet lysregulering grunnet vedlikeholdsarbeid. Meldingen gjelder fram til 31.oktober klokken 18.30.

Nattestengte fylkesveier

På fylkesvei 7920 i Lyngen skal det ifølge vegvesenet være nattestengt på Vassmyra på grunn av vedlikeholdsarbeid. Dette gjelder alle dager fra klokken 21.00 til klokken 06.00 neste dag. Trafikken slippes gjennom klokken 01.00 og klokken 04.00.

Meldingen gjelder fram til 1.november klokken 06.00.

Også fylkesvei 7954 på strekningen Oksfjordhamn-Storeng i Nordreisa er ventet nattestengt på grunn av et stikkrenneskift. Arbeidet vil pågå fra førstkommende mandag, 5.oktober klokken 22.00 til klokken 06.00 neste dag.

Steinblokker på veien

Det er noe usikkerhet om gamle E6 rundt Nordnes i Kåfjord har åpnet. Dette etter at store steinblokker traff veibanen torsdag. Kåfjord kommune meldte på sine nettsider torsdag at veien ikke var åpnet for fri ferdsel, men at beboere på Nordnes kan kjøre til Manndalen.

Vegvesenet har ingen meldinger om veien.