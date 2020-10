nyheter

Mercedes-Benz E-klasse er en klassiker i segmentet av store og raffinerte familiebiler. Et kjøretøy som historisk sett har vært for de forholdsvis bemidlede og taxinæringen. Mercedes-Benz innførte E-klasse som benevnelse i 1993, og dagens utgave, som er femte generasjon, ble lansert i 2017. Det betyr at tiden er inne for en midtlivsoppgradering.