Her får Johnny (52) medalje for lang og tro tjeneste

Johhny Henriksen (52) har vært ansatt hos Vekstbedriften Reisavekst AS i hele 30 år. Dette ble han hedret for av arbeidsgiveren på torsdag, der medaljen for lang og tro tjeneste ble delt ut.

– Det var veldig bra! Jeg fikk helt sjokk, sier han til Framtid i Nord.

Henriksen er blant de ansatte som har jobbet lengst i bedriften. Her jobber han mye ved vedproduksjonen, klipper gress og er ute på serviceoppdrag for befolkningen.

– Johnny er fantastisk. Han er en gledesspreder med sitt gode humør, kommer på jobb hver dag og står på, forteller daglig leder Lina Olsen.