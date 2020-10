Brann i en maskin på grustak - samtlige nødetater rykker ut

nyheter

Alle nødetatene, brann, politi og ambulansen rykker ut fra Storslett etter melding om brann i en knuser ved et grustak i Straumfjordbotn.

Framtid i Nords reporter på stedet, Kjetil M. Skog melder at det er full fyr i en steinknuser, som er så godt som utbrent. Han har også snakket med noen som bor i området, som forteller at det ble hørt et kraftig smell.

– Det er tydelig at noe har eksplodert, men om det var i forkant eller under brannen er hittil uvisst.

Skog sier også at både brann og politi er på stedet i store mengder.

Saken oppdateres