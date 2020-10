nyheter

Daglig leder i Skjervøy Asvo Line Nilsen Eliassen forsikret kommunestyret at man er i ferd med å få kontroll over situasjonen i bedriften etter et krisepreget år med politianmeldelse av tidligere daglig leder etter etter at vedkommende innrømte mange år med manipulering av regnskapene i bedriften, og store underskudd som følge av dette.