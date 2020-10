nyheter

Nå på torsdag har dialysebehandlingen ved Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms vært på Sonjatun i fem år. Det er en viktig tjeneste, som har vært veldig viktig for mange.

– Viktig tjeneste

Olfred Hagerupsen er en av de som har hatt behov for tilbudet, og skryter veldig av det.

– Dialysetilbudet ved Sonjatun er en viktig tjeneste og vi skal være glad vi har tilbudene her på Sonjatun.

Hun peker også på flere tjenester som finnes på helsesenteret.

– Det gjelder både dialyse, røntgen og alle de andre tjenestene. Det er ikke noen selvfølge at det er slike sykestuer på små plasser i distriktet.

Der får hun støtte fra en annen pasient på dialysen, Jon Samuelsen.

– Det er stor forskjell på det å få dialysebehandling i Tromsø og på Sonjatun. Det er mindre forhold her og jeg får bedre kontakt med personalet.

Samuelsen har vært på dialyse i Tromsø, og sier det er bedre hjemme på Sonjatun.

– Jeg har bare vært et par ganger i Tromsø. Jeg får det samme tilbudet der, men det er noe med det lille ekstra som kommer med i de små tingene. Det er akkurat som om maten lages på en slik måte at jeg får lyst å spise den. Det har så mye å si.

Fire ganger i uken

Dialysen på Sonjatun er et helårstilbud, som driftes med 1,7 årsverk, fordelt over fem sykepleiere. På satellittenheten på Storslett har de fire dialysemaskiner. I følge lederen for Distriksmedisinsk senter Nord-Troms, Hanne Marita Hansen, er det varierende hvor stort behovet for dialyse er, men at de kontinuerlig har tre til fire pasienter for dialysebehandling i uken.

– Hver pasient er avhengig av behandling inntil fire ganger per uke, sier Hansen.

Satellittenheten tar inn pasienter for hele Nord-Troms, og det faglige ansvaret og oppfølgingen av pasientoppfølgingen ligger hos dialyseavdelingen ved UNN.

– Å ha dialysetilbud i distriktet er viktig av flere årsaker. Først og fremst gjør det pasientenes hverdag bedre, da de kan motta behandling i nærheten av sitt hjem, sier Line Dyrseth Strømnes, seksjonssykepleier ved dialyseavdelingen på UNN.

– Bedre livskvalitet

Strømnes understreker også viktigheten av å ha lokale tilbud for slike behandlinger.

– Hemodialyse er en behandling som er både livsnødvendig og slitsom for pasientene. Å slippe en lang reisevei før og etter behandling tre dager i uken er sterkt bidragsytende til en bedre livskvalitet.

Hun peker også på det samme som Samuelsen gjør, i at de mindre enhetene er mer personlige enn de større enhetene i Tromsø.

– Satellittene er mindre enheter, som gjør at pasientene og sykepleierne blir svært godt kjent, med den tryggheten det gir. De gjør også at fagmiljøet utvides, og det er svært gunstig å kunne samarbeide om pasientene på tvers av behandlingsnivå - det bidrar til bedre kvalitet.