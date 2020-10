Klager E8-vedtak inn til Fylkesmannen

nyheter

iTromsø: Detaljreguleringen for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2020. Etter at fristen for å klage gikk ut har kommunen mottatt 12 klager. Det er kommunen som saksbehandler klagene før de oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.