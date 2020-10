Øver seg til covid-19 vaksine

nyheter

Nordreisa Kommune øver seg til covid-19 vaksinen kommer med å teste ut et nytt opplegg for årets influensavaksine. De har delt opp hele Nordreisa Kommune opp i flere distrikt, og hvert distrikt har mulighet til å komme på angitt dag. Dette gjør de for å ha kontroll på befolkningen, og for å ikke ha for mange innom hver dag.