Slik var Vally Salos samtaler med AMK: – Jeg ligger på sofaen nå for jeg klarer ikke å komme meg opp

Framtid i Nord publiserer her den transkriberte lydloggen mellom AMK og Vally Salo. Etter at Salo ble funnet død oppdaget datteren at hun hadde tatt kontakt med 113 seks ganger i løpet av kort tid.