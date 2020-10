Troms Holding AS deler ut kraftpenger

nyheter

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune og styreleder Line Fusdahl lanserte i dag nyheten om at det nye selskapet Troms Holding AS er klar for å ta imot søknader om tilskudd til prosjekter som fremmer regional utvikling innenfor den geografiske regionen Troms.

– Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte være en katalysator for økt bo- og blilyst i regionen. Prosjektene som mottar støtte skal bidra til å løfte regionen, føre til økt attraktivitet, aktivitet og varige ringvirkninger, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Nyopprettet selskap

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå er selskapet Troms Holding AS klar for å tildele totalt 19,2 millioner kroner, etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

– Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. I år er søknadsfristen 10. november, sier styreleder i selskapet, Line Fusdahl..