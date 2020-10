Flere nye ladestasjoner er kommet på plass

nyheter

Flere kraftlag har nå gått sammen med Ishavskraft om å utvide med flere ladestasjoner for elbil i Troms og Finnmark. Det kommer frem av en pressemelding fra Ishavskraft.

Nå skal Alta Kraftlag sine stasjoner i Alta og Burfjord, samt Ymber sine stasjoner på Storslett, Manndalen, Maze og Kautokeino være satt i drift, og i løpet av 2020 og starten på 2021 vil det totalt være åpnet 25 stasjoner i fylket.

Disse stasjonene vil være åpne for gratis lading fram til 1.desember.

Ifølge Ishavskraft vil ladestasjonene kunne bidra til et bedre miljø og åpne muligheten til å kjøre elbil på kryss og tvers i Troms og Finnmark. Det vil maksimalt være 100 kilometer mellom hver stasjon.

"Stasjonene kan lade opp til 175 kW som gjør at regionen nå får det nyeste og beste som finnes i markedet", fremgår det i meldingen.

Administrerende direktør i Ymber AS, Erling Martinsen, og administrerende direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag understreker at dette først og fremst er gjort for å ta samfunnsansvar og sørge for at fylket har like god infrastruktur som resten av landet.

– Vi er best på fiber og snart best på ladestasjoner.