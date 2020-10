Hun blir direktør for nytt nordnorsk milliard-selskap

nyheter

ITROMSØ: Eirin Kjølstad (57) fra Ballangen blir direktør i det nye nordnorske sammenslåtte nettselskapet Arva. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø.

Tidligere i år ble det startet forhandlinger om å slå sammen Nordlandsnett og Troms Kraft Nett til et nytt selskap. Tirsdag ble det nye navnet på selskapet og selskapets nye direktør offentliggjort. Fusjonen gjør selskapet til landets sjette største nettselskap, med en antatt verdi på rundt 5,3 milliarder kroner.

Kjølstad kommer fra jobben som administrerende direktør i Troms Kraft Nett, hvor hun har vært siden 2019. Før det har Kjølstad, som er oppvokst i Ballangen, hatt ledende stillinger Telenor, Narvik Energinett og Statkraft. Kjølstad er utdannet elektroingeniør fra Narvik ingeniørhøyskole og siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø. Hun har i tillegg en master i ledelse fra BI.

-Jeg ser fram til å ta fatt på jobben med å fusjonere selskapene, det blir en formidabel oppgave som jeg går til med stor respekt, uttaler Kjølstad i en pressemelding.

Flytter til Bodø

– Det siste året har jeg blitt godt kjent i Tromsø og jeg ser nå fram til å lede det fusjonerte selskapet fra Bodø. Bodø er ett av mine studiesteder og jeg har tatt vare på nettverket fra den tiden. Jeg føler derfor at jeg har et godt utgangspunkt for å få til et godt samarbeid mellom de to største byene i nord, legger hun til.

Det nye selskapet får hovedkontor i Bodø, og blir en del av Troms Kraft-konsernet. Troms Kraft blir kontrollerende eier med 60 prosent av aksjene. Til sammen har det nye selskapet 120.000 kunder i nord, 220 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1,3 milliarder kroner. Selskapet planlegger å investere for rundt en halv milliard kroner per år.

Det har de siste årene vært flere sammenslåinger av nettselskap i resten av landet, og fusjonen av de to nordnorske nettselskapene skjer for å møte denne utviklingen.

Samisk navn

Selskapets navn blir Arva. Ordet stammer fra nordsamisk og betyr energi eller viljestyrke. "Navnevalget signaliserer en sterk tilhørighet til nord, og en forpliktelse til å levere gode tjenester til alle innbyggere. Som et ledd i arbeidet med navnet er det inngått et samarbeid med Sametinget med mål om å utarbeide et sett med tiltak som til sammen skal bringe selskapets kommunikasjon og samhandling med det samiske samfunnet fremover", uttaler selskapene i pressemeldingen.

– Det samiske samfunn oppfordrer hele tiden til å ta i bruk mer av det rike, samiske språket. Vi synes det er positivt at Troms Kraft tar kontakt med oss og ber om råd, ettersom vi ser det som vår oppgave å veilede i slike prosesser, sier Inger Marit Eira-Åhren, direktør i Sametinget, i pressemeldingen