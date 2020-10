Må avlyse årets Landsbymarked: – Det er klart det er kjipt

nyheter

Mandag presenterte regjeringen nye koronarestriksjoner. Kort tid etter bestemte arrangøren av Landsbymarkedet seg for å avlyse årets marked, som skulle gått av stabelen i Nordreisa 13.-14. november.

Avgjørelsen ble tatt i samråd med kommuneoverlegen.

– Det er klart at det er kjipt, det er jo en tradisjon, sier primus motor Bjørn Arne Olsen.

Marked blir det

Markedet hadde 25 påmeldte utstille før fristen var gått ut, og skulle foregått i idrettshallen. Men det var ikke økonomisk forsvarlig - hverken for utstillerne eller for arrangøren - når man bare har lov å ha 50 stykker innom.

– Da sier det seg selv at det blir vanskelig, sier Olsen.

Men arrangøren snudde seg rundt samme dag som avlysningen var klar - og har nå bestemt seg for å arrangere Bondens Marked i Storslett sentrum lørdag 14. november.

– Det viktigste er å få en salgsarena for utstillerne, og vi kan trøste folk med at det fortsatt blir mulig å kjøpe både lutefisk, røykelaks, pinnekjøtt og fenalår.

– Håper folk kommer

Ettersom det blir kaldt med et utendørs marked i november, er det ikke lagt opp til andre aktiviteter enn salgsbodene.

– Det blir for at folk skal få muligheten til å komme og handle. Alt annet som var planlagt, som drinkkurs og smaking, utgår. Det viktigste er at de lokale produsentene får solgt produktene de har produsert frem mot jul.

Olsen tror det blir mange av de samme utstillerne som allerede var meldt på Landsbymarkedet, hvert fall de lokale.

– Så håper vi folk, og de fra nabokommunene, kommer og handler - selv om det er harde tider.