Stiller spørsmål ved regionrådets egen strategi

nyheter

Regionrådsdebatten raser samtidig som kommunestyrene i Nord-Troms skal bestemme om de vil gå for en intensjonsavtale eller ikke.

Svein O. Leiros (Sp) har tidligere uttalt at han frykter en splittelse i Nord-Troms, dersom noen kommuner ønsker et samarbeid med Tromsø-området, og andre ikke. Det han nå setter spørsmålstegn ved, er strategien for Nord-Troms, som ble vedtatt av regionrådet i april i år.

Han viser blant annet til ett punkt i dokumentet, der det står «ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperiode, men det gjenstår utredningsarbeid og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes».

– De sier at det er Nord-Troms vi skal satse på frem til 2023, så kommer de tre måneder senere og sier vi skal slå oss sammen med Tromsø-området. Det fremstår som lite strategisk arbeid, sier Leiros.

– Se heller på hva man har fått til

Han mener det som er viktig, og som han føler man glemmer i denne saken, er nettopp hva man har klart å få til - og som man har klart å skape fordi man har et kulturelt mangfold. Han nevner Riddu Riddu som eksempel, og også kvenmiljøet på Halti.

– Alt dette som er utrolig viktig, og som har vært med på å drive samfunnet i regionen videre. Det jeg etterspør, og som ikke er tatt høyde for i denne saken, er Nord-Troms-strategien, som de selv har vedtatt. Jeg synes det er underlig at det tre måneder senere ikke skal være verdt noe. Mente man ingenting med det når man behandlet det, spør han.

Leiros tror heller ikke nødvendigvis det å bli større er det som skal til.

– Det er bare å se hva som har skjedd i Troms og Finnmark etter sammenslåingen. Nå skal man skjære ned 300 millioner i 2021. Det med å bli stor og flott har jeg ingen tro på, Nord-Troms regionråd har bevist over lang tid at man ikke trenger det, sier han.

– I tillegg er man unik i Nord-Troms, og har en helt annen kultur enn Tromsø by kan tilby oss, så det å telle hoder er jeg ikke noen «fan» av. Da må man heller se på samfunnsutviklingen og hva man har fått til.

Savner en konsekvensutredning

Leiros savner en konsekvensutredning - og mener den burde kommet før kommunestyrene fikk intensjonsavtalen på bordet.

– Man bør få dette på plass før man i det hele tatt vedtar en intensjonsavtale, for da vedtar man også en intensjon om å slå seg sammen. For at jeg skal være med å stemme frem en intensjonsavtale, må man vite hva det samarbeidet skal omhandle, mens de nå sier de skal utrede det i ettertid.

Han påpeker at han ikke er fremmed for å samarbeide, både på kryss og tvers.

– Men et forpliktende samarbeid, der man bruker kjøttvekta som argument, det kjøper jeg ikke. Det tror jeg Nord-Troms i sin helhet kommer til å tape på.