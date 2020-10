Peiskos uten pipe

nyheter

– Med en gasspeis er det veldig enkelt og raskt å fyre opp, det er bare å trykke på en knapp. Om morgenen trykker vi gjerne på knappen allerede før vi står opp av senga, så er det varmt når vi kommer ut på kjøkkenet, forteller Inger-Lise Lillerovde. Hun er interiørdesigner og stylist, og deler bilder fra sitt hjem på Instagram-kontoen @ingerliselille.

Da familien flyttet inn i nytt hus for seks år siden, var gasspeis et selvfølgelig valg.

– Vi hadde gasspeis der vi bodde tidligere også, og var veldig fornøyd, så det var naturlig å velge gasspeis igjen. Jeg er overbevist om at man bruker en slik peis mer enn en vedovn, sier hun.

Lillerovde har selv tegnet peisløsningen, som fungerer som romdeler mellom kjøkken og stue. Dermed kan man nyte synet av flammene fra begge rommene.

– Levende flammer skaper en hyggelig atmosfære. Og en gasspeis varmer godt også, det blir fort varmt hos oss, selv om det er fire meter under taket, påpeker hun.

En annen fordel er at man lett kan regulere temperaturen opp eller ned.

– Og når du vil skru av, er det bare å trykke på knappen igjen. Med en vedovn tar det lang tid før varmen går ut.

Biopeis på hytta

Da Carina Lindqvist Pedersen og familien kjøpte hytte på Jeløya, valgte de en kombinasjon av varmepumpe og biopeis.

– Det var en gammel og lite effektiv vedovn på hytta fra før. Den var stor og veldig lite barnesikker. Så vi bestemte oss allerede på visning for å bytte, men da måtte vi også restaurere pipen, noe vi måtte søke kommunen om. Det ville bli både dyrt og ta lang tid, forklarer hun.

De begynte å se seg om etter andre løsninger, og valgte en varmepumpe som kunne gi jevnere varme i en gammel hytte, i tillegg til kjøling på de varmeste dagene.

– Men vi ville jo også beholde hyttekosen, og da ble biopeis det perfekte tilskuddet. Men jeg må innrømme at den varmer mer enn jeg trodde. Det har hendt at jeg har skrudd ned varmen på varmepumpen før jeg tenner peisen, forteller Pedersen.

På sin Instagram-konto @homebycarina har hun delt bilder fra peisen før og etter oppussing.

Økt interesse

Daglig leder i Bioflame, Morten Schjødt, forteller at det særlig de siste fem årene har vært økt interesse for alternativer til vedovn.

– Mange nye leiligheter har ikke mulighet for pipe. I nybygde hus er dessuten ikke behovet for oppvarming like stort, fordi man i dag bygger tette og energieffektive bygg, påpeker han.

Bioflame har spesialisert seg på pipefrie peiser.

– Vi har fire alternativer: Elektrisk peis, gasspeis, biopeis og vannpeis, forteller han.

Hva du bør velge, avhenger blant annet av hva slags bolig du har, og hvor stor varmeeffekt du ønsker.

– En vannpeis lager en naturtro flammeeffekt ved hjelp av vanndamp og LED-lys, men er uten varme, forteller han.

En elektrisk peis gir mer varme, og kan sammenlignes med en vifteovn. Den krever i likhet med vannpeis kun en stikkontakt for å virke.

Biopeis bruker bioetanol som brensel, og gir i tillegg til flammer også godt med varme, fra 1000 w til over 10.000 w, noe som er like mye som en vedovn. En gasspeis gir også god varmeeffekt, men krever imidlertid at man installerer et dobbeltrør som både kan ta inn luft utenfra og sende avgassene ut.

Større utvalg

Også hos peiskjeden Varmefag merker de økt etterspørsel etter vedfrie alternativer.

– Det har vært stor økning i etterspørselen etter gasspeiser. Gasspeisene har gjerne vært forbundet med store og dyre innebygde løsninger, men nå finnes de i mange varianter, også som frittstående, forteller markedssjef i Varmefag, Nina Melhus.

– Fordelen med gasspeis er at det er veldig enkelt og behagelig. Du slipper å bære ved og koste opp bøsset, og du kan lett skru peisen av og på med et klikk på fjernkontrollen, forteller hun.

Mange gasspeiser kan også styres via en app på smarttelefonen.

Velger du gasspeis, må du ha muligheten til å føre avgassene ut gjennom et rør i taket eller ytterveggen. Det er også mulig å koble peisen til eksisterende pipe. – For å installere den må du bruke en sertifisert montør, en gasspeis er ikke noe man monterer selv, sier Melhus.

Peis uten montering

Vil du ha en peis som du enkelt kan montere selv, er Tenderflame et alternativ.

– Det er et forholdsvis nytt norskutviklet konsept med en veke i stål som brenner med et brennstoff kalt Tenderfuel. Det gir en fin flamme, og også litt varme, forteller Melhus.

Tenderfuel er giftfritt, trygt og uten lukt. Disse peisene trenger ingen pipe, og kan monteres rett på veggen. Det gir større frihet til å plassere dem hvor du vil – en fordel som også gjelder de andre pipefrie alternativene.

– Når du ikke trenger pipe, trenger du ikke begrense deg til stua, men kan plassere peisen hvor du vil i hjemmet, for eksempel på soverommet, sier Melhus.