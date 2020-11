Elev ved Tromsdalen VGS koronasmittet

nyheter

ITROMSØ: Rektor Torill Hvalryg bekrefter smittetilfellet overfor iTromsø, og forteller at skolens rundt 80 ansatte og 550 elever har fått beskjed om covid-19-smitten.

– Vi har vært i kontakt med smittevernkontoret i kommunen, og hvordan smittesporingen skal foregå må du nesten ta med dem, sier Hvalryg.

I går kveld

Rektoren er usikker på om skolen vil åpne som vanlig i morgen, mandag.

Kommunens smittevernoverlege, Trond Brattland, er søndag morgen usikker på hvor mange som sitter i karantene som følge av smittetilfellet ved Tromsdalen VGS.

– Vi fikk beskjed om dette i går kveld, så jeg vet ikke så mye konkret akkurat nå., mens smittesporingsarbeidet har startet, sier Brattland.

iTromsø melder for øvrig søndag morgen at det er fem nye smittede i Tromsø siste døgn og at det er totalt 237 i karantene.

Følger beredskapsplan

Smittevernteamet har vært i kontakt med den smittede, og kartlagt nærkontakter.

– Vi følger nå eksisterende beredskapsplan for smitte ved skoler. Om mulig, vil vi unngå å sette hele klassen til den smittede i isolasjon, sier smittevernoverlegen.

– Kan smitten ved Tromsdalen VGS få konsekvenser for andre skoler i Tromsø?

– I utgangspunktet ønsker vi å unngå konsekvenser for andre skoler. Men nå må vi komme ordentlig i gang med smittesporingsarbeidet, så vet vi kanskje mer i løpet av dagen.