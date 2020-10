Først siktet politiet en bilfører for promillekjøring på Arnøya. Så kom en annen bil kjørende...

nyheter

Troms politidistrikt på Twitter meldte i 01.00-tiden natt til søndag at de vil sikte en bilfører på Arnøya for å promillekjøring.

En politipatrulje rykket ut på en trafikkulykke, der en bil hadde kjørt av veien, gått rundt og havnet på taket. Det var to stykker i bilen og ifølge politiet var de oppegående etter hendelsen.

En ambulanse var på stedet og ambulansepersonell tok seg av de to. Sjåføren av bilen vil ifølge politiet bli siktet for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

Men patruljen skulle få mer å bryne seg på. For mens de jobber på stedet kommer en ny bil kjørende forbi. Det viser seg at sjåføren i bil to også er beruset, ifølge politiet.

"Vedkommende blir tatt med til Skjervøy for blodprøve. Beslag av førerkort og anmeldelse", skriver Troms politidistrikt på Twitter.