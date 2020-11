Slik var næringslivets bevegelser i oktober

Lyngen-selskapet Bioprawns AS har overtatt selskapet Ryggefjord AS, men blir samtidig overtatt av Olsen Gruppen AS. Bioprawns AS har hatt som formål å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på gjenvinning og resirkulering av fiske og rekeavfall gjennom industriell produksjon. Olsen Gruppen AS holder til i Austevoll kommune og har som formål å drive skipsfart, herunder rederivirksomhet, fiske, fangst og ekspedisjon. Også handel, overnatting, cruise og industriell virksomhet inngår i selskapets planer.