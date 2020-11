Ansatt ved spisested i Lyngen koronasmittet

nyheter

En ansatt ved Go2Grill var fredag 30. oktober og lørdag 1. november på jobb på det relativt nye spisestedet på Lyngseidet. Personen testet onsdag positivt for koronaviruset.

– Personen har vært symptomfri, og har ikke vært i kontakt med mat i arbeidet, forteller kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen.

Samtlige ansatte på spisestedet er nå satt i karantene, og spisestedet er inntil videre stengt. De øvrige ansatte vil testes fortløpende, og er allerede satt i karantene. Det er ingen av de som viser symptomer på smitte, hittil.

– Prøvene vil kjøres til Tromsø for å sikre snarlige testsvar.

Kommuneoverlegen sier at det ikke ennå er behov for at de som har spist der å foreta seg noe ekstraordinært.

– De burde for sikkerhets skyld være ekstra var på symptomer, som ellers, men inntil videre er det ikke behov for noe mer.

Kriseledelsen i kommunen er tett på saken, og vil kontinuerlig oppdatere både media og Lyngen kommunes nettsider.

