Et fåtall bruker munnbindet riktig – les apotekerens grundige munnbind-bruksanvisning her

Visste du at munnbindet er ment å beskytte andre, men ikke deg selv? At du må kaste munnbindet hvis du berører det? Her er en grundig munnbind-bruksanvisning, og kanskje til og med svar på noe du ikke visste du lurte på.