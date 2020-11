nyheter

Det er bred politisk enighet i Norge om at nybilsalget i 2025 skal bestå av nullutslippsbiler, hvilket i praksis vil si elbiler. I 2019 var 42 prosent av de nye personbilene elbiler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikkens statistikk. Så langt i år er andelen over 50 prosent, og de siste månedene enda høyere.