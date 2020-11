Mandag åpnes det for første gang apotek i Lyngen

nyheter

Mandag klippes snoren for det aller første apoteket i Lyngen kommune: Apotek 1 Lyngenfjord.

– Vi har jobbet med dette i et år, og endelig blir det en realitet, sier styreleder John Giæver i en pressemelding.

Både det politiske miljøet og potensielle kunder er forventningsfulle foran åpningen av det etterlengtede tilbudet, som også gir fem nye arbeidsplasser.

Dette innebærer tre farmasøyter og to apotekteknikere.

Tidligere har apotekene i Tromsø, Skjervøy og Nordreisa vært nærmeste tilbud for befolkningen i Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Nå blir reiseveien betydelig kortere.

Det påpekes også at det under pandemien er beredskapsmessig gunstig med lokale nærapotek for å sikre gode råd og veiledning om alt fra riktig medisinbruk til godt smittevern.

– Vi er veldig fornøyde med beliggenheten til det nye apoteket, som blir liggende sentralt på Lyngseidet. Nå gleder vi oss til åpningen på mandag, og har invitert ordføreren til å klippe snoren, sier Giæver.