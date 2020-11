Norfra vokser seg større gjennom oppkjøp

nyheter

ITROMSØ: Det tromsøbaserte konsernet Norfra har kjøpt opp Nic Haug AS på Ballstad i Vestvågøy kommune. Dermed havner tørrfisk- og ferskfiskprodusenten under Norfra-paraplyen sammen med Nordvågen AS, Torsvågbruket AS, samt Norfra Eksport AS og Nordvågen Lineegnesentral AS.