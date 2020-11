nyheter

Det er klart etter at kommunedirektør Cissel Samuelsen i siste formannskapsmøte orienterte politikerne om at helse- og omsorgssjef Tommy Hansen har sluttet i jobben. Onsdag gikk det ut en annonse der kommunen søker etter ny sjef. Kommunedirektør Cissel Samuelsen sier til Framtid i Nord at de håper på kvalifiserte søkere til jobben.