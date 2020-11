Flertall for samarbeid med Nord-Troms

nyheter

I denne ukens kommunestyre i Tromsø ble det ifølge NRK Troms vedtatt med 31 mot 11 stemmer at Tromsø-områdets regionråd, skal slå seg sammen med regionrådet i Nord-Troms.

Aps ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (bildet), har snakket varmt om et samarbeid nordover og østover for Tromsø-områdets regionråd – som i tillegg til Tromsø kommune består av Karlsøy og Balsfjord. I vedtaket håper Tromsø at det nye regionrådet skal bli et slagkraftig politisk organ for felles regionale saker.

Samtlige kommuner i Nord-Troms har behandlet intensjonsavtalen og vedtatt å gå videre med prosessen. Det samme har Karlsøy og Balsfjord, og nå altså også Tromsø.