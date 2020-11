Nytt covid-19 tilfelle i Lyngen

nyheter

En eldre person i Lyngen har testet positivt for korona etter å ha vært på en utenlandsreise. Personen har milde symptomer på viruset. Det opplyser kommuneoverlege Hans Olav Holtermann Eriksen, fredag morgen.

Personen skal ha gått rett i karantene etter hjemreisen for to dager siden, og skal ikke ha vært ute blant folk. Dette er det sjuende tilfellet av korona i Lyngen.

– Personen har holdt seg hjemme. Det har også den ene nærkontakten. De fleste er nok klare over at når man reiser utenlands og kommer tilbake er det viktig at man holder seg hjemme i ti dager uten å bevege seg ut blant resten av befolkningen, sier han – som legger til at man helst skal reise så lite så mulig.

Ifølge kommuneoverlegen skal alt av smittevernhensyn være ivaretatt. Personen forblir i isolasjon i ti dager etter positiv prøve.

– Vi er trygge på at situasjonen er under kontroll, sier Eriksen.