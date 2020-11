Dette skjedde i regionens næringsliv i november

DTT Eiendom AS er navnet på et nytt aksjeselskap med forretningsadresse Sørkjosen i Nordreisa. Selskapet har som formål å drive utvikling og forvaltning av fast eiendom og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Trond Magne Davidsen er oppført som daglig leder og styreleder i selskapet. Turid Karlsen Davidsen som styremedlem.

Enkeltpersonsforetaket 4 seasons outdoors in Reisa Morten Bergland er slettet fra Foretaksregisteret. Selskapet i Storvik i Nordreisa hadde som formål å drive fiskeguiding, samt tilby kurs innen jakt og fiske. Morten Bergland sto oppført som innehaver.

Kap AS er nå slettet fra registeret over foretak. Selskapet holdt til i Rotsund i Nordreisa og hadde som formål å drifte minimarked. Aksjeselskapet ble meldt oppløst i juni i år, og hadde Roger Pedersen som styrets leder.

Finn Paulsen står oppført som ny daglig leder i selskapet Ymber Nett AS. Paulsen tar over rollen etter Erling Martinsen. Selskapet i Sørkjosen i Nordreisa har som formål å bygge, eie og drive anlegg for omforming og distribusjon av elektrisk energi, samt delta i andre selskaper innen nettvirksomhet.