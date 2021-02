Nødetatene har øvelse: Her kan du se bevæpnet politi i dag

nyheter

Nord-Troms lensmannsdistrikt vil sammen med ambulansetjenesten og Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps, øve på en væpnet aksjon i område Birtavarre i tidsrommet 0800-1430.

– De som ferdes mellom Skibotn og Storslett, vil oppleve flere politibiler med og uten tilhenger i full utrykning, og kunne observere bevæpnet politi både i bebyggelsen og i terrenget rundt Birtavarre, skriver politiinspektør Ole Johan Skogmo.

I forbindelse med øvelsen kan det i området blir brukt helikopter, droner, snøskutere og ATV-er, opplyser politiet.

– Vi ber om forståelse for vårt behov for å trene, og håper dere setter pris på at vi samtrener med lokale ressurser, slik at vi sammen kan bli ennå flinkere å håndtere de vanskeligste situasjonene.