Ollu lihkku sámi álbmot beivviin - Gratulerer med samefolkets dag!

Kjære alle sammen!

Gratulerer med samefolkets dag!

Årets feiring av samefolkets dag blir annerledes enn da vi feiret dagen i 2020. Smitteverntiltak preger og styrer hvordan vi feirer dagen, og vi må formidle våre budskap på en annen måte enn før. Bruk av sosiale medier for å markere dagen, er et godt alternativ når vi ikke kan møtes fysisk. I Kåfjord håper vi å kunne markere dagen med arrangementer på et senere tidspunkt.

Samefolkets dag er en fin anledning til å vise fram samisk språk og kultur. Skolene og barnehagene i Kåfjord er flink til å ha dette som tema før selve dagen. Jeg synes også vi i Kåfjord har vært flink til å ta vare på kulturen og historien. Vi har skapt oss mange arenaer og møteplasser for å ivareta denne delen av tre stammers møte.

Den største utfordringen for vårt lokalsamfunn, og også samfunnene rundt oss, er å ta vare på språket. I Kåfjord ser vi at det samiske språket forsvinner med generasjonene. Det er langt færre som behersker samisk nå, enn for 15 år siden. Det er en uønsket retning som vi må søke å få endret på.

Har vi i dag gode nok systemer og planverk for å evaluere om vi jobber på rett måte for å ivareta det samiske språket?

I kommuneforvaltningen er jeg glad for at vi nå er i gang med å vurdere hvilke tiltak vi skal iverksette for å ivareta og stimulere til økt bruk av det samiske språket. Evalueringsrapporten fra 2020 ble endelig godkjent av kommunestyret i desember. Samepolitisk utvalg vil være styringsgruppe for det videre arbeidet. Det skal legges fram en plan med konkretisering av tiltak, kostnadsvurderinger og videre implementering. Jeg ser fram til det videre arbeidet som nå skal gjøres, og vil at vi alle i Kåfjord bidrar i arbeidet med å fremme, synliggjøre og utvikle det samiske språket.

Det er et viktig arbeid og jeg blir ofte minnet på, i ulike sammenhenger, om fornorskningsprosessen som har blitt utøvet overfor den eldre samiske befolkningen. En prosess som også har påvirket og preget nye generasjoner som har tapt sitt samiske språk.

Men er det slik at fornorskningsprosessen i dag har stanset, eller pågår den fortsatt, bare på en annen måte? Det er legitimt å stille seg dette spørsmålet slik flere har gjort tidligere. Spesielt når man ser på samehetsen i vårt samfunn som har preget mediebildet det siste året.

Jeg skulle ønske at vi var nådd lengere for å unngå dette, når vi nå skriver 2021. Det skulle vært unødvendig å ta disse kampene; kampene mot trakassering, diskriminering, hets og hat. Men det viser seg at vi alle i fellesskap er nødt til å fortsette og stå opp mot denne ukulturen.

Det er derfor gledelig når flere og flere mennesker, organisasjoner, kommuner, folkevalgte organer og andre, lager støtteopprop mot uønsket hets. Det viser at vi alle kan stå samlet for å slåss mot ukulturen og for gode grunnverdier når det kreves.

Jeg har også undret meg mange ganger over hvorfor det er slik? Hvorfor hetser og diskriminerer man andre mennesker? Jeg mener at ingen av oss er i en posisjon til å kunne sette seg på sin høye hest og felle dom over andre mennesker, heller ikke når det gjelder hvilken etnisitet man tilhører, hvilket folkeslag en hører hjemme i eller hvem man er glad i!

Det skulle være en selvfølge i dagens samfunn at slikt ikke skjer! Slik er det ikke, dessverre. Men #det er nok nu– en gang for alle! Det sa også et samlet Kåfjord kommunestyre i møtet rett før jul. Kommunestyret støtter fullt ut oppropet mot samehets i Tromsø og andre plasser. La oss håpe at dette er starten på en bedre utvikling.

Jeg håper og at vi i løpet av dette året kan komme tilbake til normal gjenge igjen. Om ikke alt blir som før, så ser jeg fram til at vi alle kan møtes igjen for å overvære større arrangementer, tilstelninger og festivaler. Det har vi fortjent!

Ønsker dere alle en fortsatt fin feiring!

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører

----------

Ráhkis buohkat!

Ollu lihkku sámi álbmot beivviin

Njoammuneastadandoaimmaid geažil dán jagi ávvudeapmi ii šatta seammá ládje go diimmá ja fertejit buktit sáttasáni eará ládje go ovdal.

Sosiála mediaid geavaheapmi beaivvi ávvudeamis lea buorre alternatiiva go eat sáhte deaivvadit fysalaččat. Mii sávvat dáppe Gáivuonas ahte šaddá vejolaš eará háve ávvudit beaivvi.

Sámi álbmot beaivi lea buorre arena čájehit sámegiela ja kultuvrra. Gáivuona skuvllat ja mánáidgárddit leat čeahpit geavahit beaivvi fáddán ovdal guovvamánu 6.b ja mu mielas leat maiddai mii leamaš čeahpit váldit vára kultuvrras ja historjjás. Mii leat ožžon olu ođđa arenaid ja deaivvadanbáikkiid vai vuhtiiváldit dán oasi golmma čeardda deaivvadeamis.

Stuorámus hástalus dáppe ja eará báikkiin nai lea váldit vára sámegielas. Gáivuonas vásihit ahte sámegiella jávká buolvvaid mielde ja dál eai leat šat nu oallugat go 15 jagi dás ovdal geat hálddašit sámegiela. Dán fertet nagodit rievdadit go ii mana rivttes guvlui.

Leat go mis doarvái buorit systemat ja plánagaskaoamit evalueret barget go rivttes guvlui vai vuhtiiváldit sámegiela?

Lean ilus go suohkanhálddahusas leat álgán árvvoštallat makkár doaimmaid álggahit vai vuhtiiváldit ja movttiidahttit olbmuid geavahit eambbo sámegiela.

Jagi 2020 árvvoštallanraporta dohkkehuvvui suohkanstivrras juvlamánus. Sámepolitihkalaš lávdegoddi doaibma stivrajoavkun ovddasguvlui dán barggus. Galgá boahtit ovdan plána gos doaimmat, golut ja implementeremat leat konkretiserejuvvon.

Lea sávahahtti ovddasguvlui ahte mii buohkat dáppe Gáivuonas veahkehit ovddidit, čalmmustahttit ja ovdánahttit sámegiela go lea dehálaš bargu. Dávjá jurddašan iešguđetge oktavuođain dáruiduhttinproseassa birra mii lea nu garrasit čuohcán ja báidnán boarrásiid sámi buolvvaide. Proseassa lea maiddai báidnán ođđa buolvvaide geat leat mássán iežaset giela.

Lea go nu ahte dáruiduhttinproseassa lea bisánan vai gávdno go ain, dušše eará ládje? Lea legitiimma jearaldat earenomážiid dál go oaidnit mot sápmelaččat cielahuvvot servodagas ja maiddai median. Máŋgasat leat ovdal jearran dan seammá jearaldaga.

Dál go čállit jagi 2021 sávašin ahte leimmet ollen guhkibut go leat, ja eat livčče dárbbašan vásihit dilálašvuođa mii lea. Livččii galgan leat dárbbašmeahttun rahčat cielaheami, hárdima ja vaši vuostá. Čájeha dušše dan ahte mii buohkat fertejit joatkit vuosttildit gara vuoiŋŋa sámiid vuostá.

Lea ilolaš go eatnasat ja eatnasat, organisašuvnnat, suohkanat, álbmotválljejuvvon orgánat ja earát čájehit vuostehágu cielaheami vuostá. Dát čájeha ahte lea vejolaš midjiide buohkaide searválaga doarrut heajos dábiid vuostá ja buriid vuođđoárvvuid ovddas go lea dárbu.

Mun lean máŋgii jurddašan manne lea nu mot lea? Manne ferte cielahit earáid? Mun meinen ahte ii oktage mis sáhte čohkkedit alla heasta nala ja dubmet earáid, earenomážiid dalle go lea sáhka makkár etnisitehtii ja olmmoščerdii gullá, dahje geasa lea buorre.

Livččii galgan leat diehttalas dálá servodagas ahte dákkár áššit eai geava, muhto dáđi bahábut ii leat nu! Muhto lea #doarvái dál! Nu celkkii maid Gáivuona suohkanstivra čoahkkimis juovllaid ovdal. Suohkanstivra doarju Romssa ja eará báikkiid kampánja sámevaši vuostá. Sávvamis čájeha dát ovddideami cielaheami vuostá.

Sávan ahte dillii šaddá nu mot lei. Jus ii visot šatta nu mot ovdal, de illudan dasa go mii sáhttit fas deaivvadit ja vásihit stuorát lágidemiid ja festiválaid. Dan lea mii ánssášan!

Sávan buori ávvudeami buohkaide!

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

sátnejođiheaddji