Bodil (81) har måttet avlyse tre av fire timer på UNN og hos legen på grunn av hurtigbåter som ikke går og veier som er skredstengt

I februar har hun måttet avlyse en time på UNN to ganger på rad på grunn av at hurtigbåten ikke gikk. Og da hun skulle til legen inne på Skjervøy mandag, så gikk ikke det heller. For da var veien mellom Arnøyhamn og fergeleiet i Lauksundskaret stengt på grunn av snøskred.