Tromsøgründer måtte finne opp en ny plasttype for å lage den perfekte hundeselen

For ett og et halvt år siden var Anne Sørensen på tur med hunden sin Floke. Hun irriterte seg over hundeselen som ikke satt ordentlig på – den gnagde på hunden og passet rett og slett ikke. Det var da hun fikk ideen om hvordan en hundesele burde være. Så langt er ikke historien noe spesiell – mange av oss kommer på lure og ikke-så-lure ideer hele tiden, men vi gjør liksom ikke noe med det.