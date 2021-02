nyheter

– Det har kun vært positive tilbakemeldinger fra innbyggere i Kåfjord etter at vi er i gang med trening og aktiviteter, sier ordfører Lyngstad.



For vel en måned siden åpnet Kåfjord kommune som en av de første i landet for innendørs aktivitet for de over 20 år. Nå har de også fjernet antallsbegrensingen på ti personer.