KLADD Dette er statusen for vaksineringen i Nord-Troms:

Kåfjord

I Kåfjord kommune vil det denne uken og neste uke kun vaksineres andre dose av vaksinen. Frem til nå er det kun de over 75 år og helsepersonell som blir vaksinert.

– Uke åtte og ni er det ingen nye doser til første vaksinering, så vi har fått en pause i videre vaksinering her, forteller kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen.

Totalt er det nå 181 som har startet eller er ferdig vaksinerte i Kåfjord kommune. 119 innbyggere i kommunen har nå fått første vaksinedose og 22 helsepersonell har også fått.

Frem til nå har 34 av innbyggerne og 6 helsepersonell fått andre dose og er ferdigvaksinerte i Kåfjord kommune.

Storfjord

Kommuneoverlege for Storfjord og Lyngen, Hans-Olav Holtermann Eriksen, skriver på kommunens side at de er kommet godt i gang med vaksinasjonen i Storfjord.

– Storfjord kommune vil ha vaksinert alle beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenesten med dose nr 2 ila februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Korona fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid, skriver kommuneoverlegen.

Frem til nå har de vaksinert totalt XXXX, hvor XX er kun vaksinert med første dose mens XXX er ferdigvaksinert.

Lyngen

I Lyngen vil også alle beboere på sykehjem og brukere på hjemmetjenesten være vaksinert i løpet av februar.

Denne uken er det totalt XX som er vaksinerte, hvor XX av de er ferdigvaksinerte med andre dose.

– Denne uken og de neste 3-4 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper, skriver Eriksen på kommunens sider.

