Foreldre nektet barna å se forestilling om kjønnsidentitet: – Jeg er sikker på at de gjorde det de tenkte var best for barnet sitt

– Det er synd at foreldre holder barna tilbake fra forestillinga. Jeg kan godt forstå at man syns temaet er litt skummelt, men det er likevel synd at de ikke stoler på at vi har laget en forestilling som faglig sett passer for målgruppa, sier Kristine Myhre Tunheim, daglig leder og en av skaperne av Rimfrost produksjoner.