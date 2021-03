– Tida som praktikant var veldig spesiell

nyheter

Brox-Antonsen har alltid vært engasjert og opptatt av politikk. Tross sin unge alder har hun per i dag en lang rekke verv i politikken. Fra juni og til desember 2020 hadde hun også politikken som sitt daglige virke, da hun arbeidet som praktikant både for Senterpartiet hovedorganisasjon og stortingsgruppe. Hun vært med på mange ulike prosjekter og arbeidsoppgaver innen Senterpartiet. Følelsen av å gå inn på Stortinget hver morgen beskriver hun som en spesiell del av jobben.

– Alltid når jeg har besøkt Oslo har jeg tenkt at det hadde vært kult å gå inn på Stortinget. Så jeg ble vel aldri vant med følelsen av at jeg faktisk skulle inn på Stortinget for å arbeide hver morgen. Hverdagen som praktikant var veldig spesiell og jeg lærte veldig mye om hvordan det er å arbeide innad i Senterpartiet og hvordan politikken i Norge fungerer, forteller den unge politikeren fra Skjervøy til Framtid i Nord.

Dessverre gjorde koronasituasjonen at slutten av praktikantperioden ble tilbrakt på hjemmekontor og da valgte hun like godt å reise hjem til Skjervøy.

Politiske forbilder

Som praktikant fikk hun følge flere av Senterpartiets fremste politikere. Hun ble kjent med mange dyktige folk og har fått noen klare politiske forbilder. Særlig ble hun kjent med Sandra Borch, Senterpartiets stortingsrepresentant for Troms og medlem i Energi- og miljøkomiteen, i hennes daglige virke som politiker.

– Sandra er uten tvil et stort, politisk forbilde for meg. Hun er inspirerende og gjør en veldig god jobb for partiet og for Nord-Norge. Hun er varm, inkluderende og ser det beste i menneskene rundt seg. Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt kjent med henne, forteller Brox-Antonsen.

Hun fikk blant annet være med da Borch gjestet «God morgen Norge». Skjervøyjenta prater også varmt om Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

– Trygve er bare en helt hærlig person! Mens mange andre politikere er krasse og kjipe mot hverandre når de diskuterer, er Trygve en som holder seg for god til å snakke stygt til andre. Han er en jordnær, folkelig og varm type som respekter alle folk uansett hvilke meninger de måtte ha. Absolutt en å se opp til i politikken!

Distriktet og kjønnsbalanse er viktig

For Brox-Antonsen er det vanskelig å plukke ut én politisk sak som sin hjertesak, men hun mener det er viktig at distrikts-Norge får mer anerkjennelse.

– Jeg synes det er veldig viktig å ta godt vare på distriktene, og jeg er bekymret for utviklingen vi har sett de siste årene. Det er viktig å opprettholde gode tjenester og tilbud for folk som bor i distriktet. Folk må ha arbeid å gå til, det skal være en god og trygg beredskap og det må være gode fritidstilbud. Vi må bevare distriktene i dag slik at de fortsatt er der i fremtiden, og vi må gjøre det like attraktivt å bo i distriktet som å bo i byen, forteller hun engasjert.

I forbindelse med årets 8.mars-markering ser hun det også som svært positivt at kvinner i langt større grad inntar førsteplassene på høstens valgkamplister. Foran valget i 2021 er det 76 kvinner på topp og så mange har det aldri vært før. For Brox-Antonsen er kjønnsbalanse i politikk og arbeidsliv et viktig prinsipp for at man skal få til et godt fungerende demokrati.

– Det er bra at kvinner blir trukket opp og fram! I politikken har det lenge vært overvekt av menn, men nå er det rekordmange kvinner som står på listene. Norge er på god vei mot full likestilling, men dessverre ligger mange andre land langt bak.

Klar til valgkamp

Før høstens Stortings- og Fylkestingsvalg kjenner Brox-Antonsen på spenningen. Til tross for at Senterpartiet fosser fram på målingene og tydelig seiler i medvind, anser Skjervøykvinnen valget som langt fra vunnet. Hun understreker at målinger kun er og forblir målinger.

– Det er selve valgdagen som teller! Det blir skikkelig spennende valg og jeg gleder meg til å drive valgkamp. Jeg satser på at det blir ny regjering.

Brox-Antonsen har mange verv og sitter i dag både i kommunestyret og formannskapet i Skjervøy for Senterpartiet, hvor hun også er styremedlem. Hun er organisatorisk nestleder for Senterungdommen i Troms og leder for lokallaget i Nord-Troms. I 2020 ble hun også valgt inn i sentralstyret og står nå på lista til både høstens Stortings- og Sametingsvalg.

For henne er det klart at politikken vil være en del av livet en god stund framover. Hun har et ønske om en jobb hvor hun kan arbeide med mennesker og gjøre en forskjell for folk.

– Jeg tror ikke at jeg er en kontorperson, og ønsker meg et allsidig yrke. Jeg har ikke planer om å jobbe med politikk på heltid resten av livet, men det betyr ikke at jeg er ferdig med politikken. Jeg vil selvfølgelig fortsette å engasjere meg i saker jeg synes er viktig, og jeg har fremdeles mange verv å følge opp, avslutter Brox-Antonsen.