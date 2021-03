Det er ikke alltid smart å si ja

nyheter

Mest sannsynlig satte ledelsen i Mowi kaffen i halsen da de hørte at kommunestyret i Skjervøy sa ja til at oppdrettsgiganten får etablere et anlegg vest for Haukøya. Det var nok et ja de neppe så komme, all den tid at nær sagt alle høringsinstanser allerede hadde sagt nei.

Flertall for å gi Mowi-disp ved Haukøya Kommunestyret i Skjervøy vedtok i møte i dag å gi Mowi tillatelse til et midlertidig oppdrettsanlegg ved Haukøya.

Inne på Kvænangen har Mowi en rekke anlegg, men flere av disse ble satt ut av drift etter et ILA-utbrudd i 2019. Og det er derfor oppdretteren har kommet til Skjervøy med håp om å få legge et anlegg i deres kommune.

Haukøya ligger like i innløpet til Reisafjorden, en fjord som er vedtatt som nasjonal laksefjord. Det innebærer at fjorden skal ha "særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser", som det heter hos organisasjonen Norske Lakseelver.

Derfor sa også formannskapet i Nordreisa blankt nei i sitt høringssvar. Det samme har altså Statsforvalteren og Fylkeskommunen. Og Fiskeridirektoratet. Og grunneierne på Haukøya. Og enda mange fler.

Til og med Skjervøy kommune selv har sagt nei til oppdrett der. I sin egen Kystsoneplan for dette området er det altså ikke satt av plass for oppdrett ved Haukøyas vestlige bredder.

Og altså – til de aller fleste store overraskelse sa flertallet i kommunestyret ja. De vil dispensere fra sin egen Kystsoneplan, men kun for en generasjon med fisk, altså 18 måneder. Med en slik tidsramme, spørs det om Mowi takker ja til tilbudet, all den tid det koster store summer å anlegge et slikt anlegg.

At mange politikere i en havbrukskommune som Skjervøy vil hjelpe et selskap som fra før har etablert et gigantisk smoltanlegg på øya er ikke overraskende, men for svært mange er dette nokså uspiselig. Reaksjonene fra fiskerne har vært svært sterke, og enkelte mener man må som en følge fjerne hele havbruksfondordninga fordi det tilsynelatende fører til slike vedtak.

At reaksjonene ville bli sterke i fiskerikommunen er ikke en bombe, og her burde flertallet heller høflig – og helt forståelig – avvist forslaget. Selv Mowi ville nok tatt det for god fisk.