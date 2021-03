Forhåpentligvis vil avtalen gjenspeile den innsatsen norske bønder har gjort

nyheter

Jordbruksoppgjøret står for tur. Forhåpentligvis skal vi lande en avtale, som gjenspeiler den innsatsen norske bønder har gjort i en vanskelig og utfordrende pandemitid.

Norske produkter har vært etterspurt og brukt av den norske forbrukeren. Hvorfor det ble slik er det to årsaker til, permitteringer og hjemmekontor gjorde at folk hadde mer tid til å lage mat fra bunnen av og enkle ferdigprodukter, gjerne importert, ble byttet med trygge norske råvarer.

Ferietrendene og reisevanene til nordmenn ble endret med de nasjonale restriksjonene, noe som førte til økt etterspørsel av måltider innafor landegrensa.

Hvordan skal vi klare å fortsette denne gode trenden? Jeg tror en markedsføringskampanje som viser hvem som får hva av landbrukspotten fra staten, vill øke forbrukernes patriotisme til å støtte norsk landbruk. Vi trenger sterke allianser som forstår viktigheten av at Norge har et landbruk over hele landet. Og at det ikke er en selvfølge at vår vakker natur blir kultivert av våre beitedyr, hvis ikke rammebetingelsene er tilstede.

Matsikkerhet er heller ikke en selvfølge uten landbruk i hele landet, det er det viktig at befolkningen skjønner. Det høres så flott ut å ta hele landet i bruk, men det er utrolig viktig for fremtiden. Vi må appellere til befolkningen om at en sentralisering av produksjon ikke er klimasmart. Vi må satse på distriktsproduksjoner som gir minimalt klimaavtrykk. Vi må satse på å utnytte beiteressursene i landet på en bedre måte og vi må produsere mat med mest mulig bruk av norske råvarer.

Min appell i denne kronikk er å få budskapet om jordbruksoppgjøret ut til befolkningen. Det er de som er våre viktigste støttespillere, som har tyngde nok til å kreve at Norge skal ha et levende landbruk.