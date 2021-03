Utelivsbransjen i Nord-Troms frustrert etter nok et skjenkeforbud

nyheter

Go2 Arctic Grill på Lyngseidet blir på grunn av tiltakene nødt til å stenge grillkaféen for kundene. Fra og med torsdag tilbyr de kun take-away, med redusert åpningstid. Dermed ble de også nødt til å permittere to ansatte, i tillegg til at de allerede ikke har ekstrahjelpene på jobb.