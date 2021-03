nyheter

Den regionale næringsforeningen Arena Nord-Troms startet i 2020 med traineeprogram, med tre ansettelser i bedrifter i regionen. I 2021 har man gjort et nytt fremstøt, og prosjektleder Anja Thonhaugen kan konkludere med at med 81 søkere på totalt sju stillinger, så ser det lovende ut for et nytt traineeprogram i år.